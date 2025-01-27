Правительство РФ поддержало идею не давать гражданство при отказе от присяги

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Кабмин РФ одобрил проект закона, который запрещает выдавать иностранцам российское гражданство в случае отказа от присяги. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Помимо этого, законопроект предусматривает снижение возраста принесения присяги с 18 до 14 лет. Это предлагается сделать, поскольку ответственность за некоторые преступления наступает именно с этого возраста.

По данным агентства, изменения будут внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации", пишет Смотрим.

Как сообщалось в декабре 2024 года, теперь плата за прием экзаменов для получения гражданства РФ, разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента стала фиксированной. Соответствующее постановление было подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Так, по новым правилам цена за прием экзаменов будет зависеть от конкретного документа или статуса, на который претендует иностранец.