Почта России выпустила марку, посвящённую вступлению в должность Президента РФ

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7 мая в почтовое обращение вышла марка, посвящённая вступлению в должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На почтовой марке изображены карта Российской Федерации и штандарт Президента страны.

Тираж марки — 156 000 экземпляров, номинал — 29 руб. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других крупных городов. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Инаугурация Президента Российской Федерации — торжественная церемония вступления в должность главы государства. При вступлении в должность Президент приносит народу присягу в торжественной обстановке, в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.