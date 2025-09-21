Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама

156

Победителем первого международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук.

"Победил Дык Фук, Вьетнам", — заявил член жюри от России Игорь Матвиенко во время подведения итогов, пишет РИА Новости.

Победивший на международном песенном конкурсе «Интервидение» артист из Вьетнама Дык Фук хотел бы потратить полученные деньги на благотворительные цели в России. Об этом 21 сентября музыкант рассказал в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — рассказал он.

Дык Фук также рассказал, что хотел бы сделать музыкальную коллаборацию с исполнителями из России и закончить изучение русского языка. По его словам, также в планах у артиста написать песню на русском, пишут "Известия".

Финал «Интервидения» прошел в Москве на «Live Арене». От России участие принял заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» объявлен российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса стали исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.

Позднее SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление. Также стало известно, что певица Vassy, представляющая США, не сможет выступить в финале конкурса.