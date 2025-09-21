Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
Весь список
  • Персональные данные

Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама

21 сентября 2025 10:22
156
Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама

Победителем первого международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук.

"Победил Дык Фук, Вьетнам", — заявил член жюри от России Игорь Матвиенко во время подведения итогов, пишет РИА Новости. 

Победивший на международном песенном конкурсе «Интервидение» артист из Вьетнама Дык Фук хотел бы потратить полученные деньги на благотворительные цели в России. Об этом 21 сентября музыкант рассказал в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — рассказал он.

Дык Фук также рассказал, что хотел бы сделать музыкальную коллаборацию с исполнителями из России и закончить изучение русского языка. По его словам, также в планах у артиста написать песню на русском, пишут "Известия".

Финал «Интервидения» прошел в Москве на «Live Арене». От России участие принял заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» объявлен российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса стали исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.

Позднее SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление. Также стало известно, что певица Vassy, представляющая США, не сможет выступить в финале конкурса.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
5
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
147
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
517
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
558
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
394
Весь список