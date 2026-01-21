Я нашел ошибку
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"
Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне «Машенька»
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN
21 января днем на ж/д переезде между станциями Жигулевское море и Химзаводская водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающейся "Ласточкой".
В Самарской области 21 января на переезде автомобиль столкнулся с "Ласточкой"
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька", владелец которой обращался к нему на прямой линии, сообщает РИА Новости.

"На прямой линии, как вы помните, было включение из одной из пекарен в Подмосковье, её владелец указал на то, что налоговые новации могут усложнить работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией", - сказал Путин.

В этом контексте он попросил озвучить позицию правительства о том, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса и дополнительно поддержать такие предприятия.

Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов в ходе прямой линии в конце прошлого года задал Путину вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.

Во вторник владелец пекарни рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года. После прямой линии он общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным.

 

Фото:  pxhere.com

