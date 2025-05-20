Песков заявил, что изменение Конституции РФ не стоит на повестке дня

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Тема изменения Конституции России не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого об изменении основного закона страны нуждается в уточнении.

"Эта тема как бы не была на повестке дня", – цитирует заявление Пескова агентство РИА Новости.

Ранее Толстой не исключил, что в будущем в российскую Конституцию могут быть внесены существенные изменения для развития закона вместе с запросами граждан. Он также выразил уверенность, что эти нововведения станут более существенными, чем те, которые были пять лет назад.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя слова Толстого, предложил всем пожить по действующей редакции Конституции России. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также заявил, что основной закон страны отвечает текущим реалиям и вносить в него правки необходимости нет.