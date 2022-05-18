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Песков сообщил о предварительной подготовке к прямой линии с Путиным

18 мая 2022 09:14
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Песков сообщил о предварительной подготовке к прямой линии с Путиным

 Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году планируется, предварительная подготовка уже идет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется", - сказал он.

При этом Песков не стал увязывать даты проведения прямой линии и послания президента Федеральному собранию. "Их (эти мероприятия - прим. ТАСС) на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет", - сказал он.

На вопрос о возможности оглашения президентского послания уже во втором полугодии 2022 года, представитель Кремля ответил: "Пока дат нет".

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