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Песков: Россия примет ограничительные меры в отношении американских СМИ

6 сентября 2024 09:38
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Песков: Россия примет ограничительные меры в отношении американских СМИ

Москва ответит на решение Вашингтона ввести санкции против ряда российских СМИ, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, американские издания ограничат в распространении информации.

Минфин США в среду ввел санкции против нескольких российских СМИ: RT, Sputnik, Ruptly, РИА Новости и медиагруппы "Россия сегодня", а также ряда медиаменеджеров по подозрению в якобы попытках повлиять на американские выборы.

Как отметил Песков РИА Новости, в России уже действует часть санкций против американских СМИ. По его словам, в связи с новыми ограничениями "зеркальных мер быть не может", так как в США нет государственных информагентств и телеканалов, пишет Смотрим.

"…Безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", – указал пресс-секретарь президента.

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