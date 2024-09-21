пенсии военным проиндексируют 1 октября

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Ближайшая индексация пенсий коснется военнослужащих, заявила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По ее словам, индексация произойдет 1 октября текущего года, пенсии увеличатся на 5,1%.

"Для примера, для военнослужащих средняя пенсия после индексации составит порядка 42 тысяч рублей", – заявила депутат в интервью "Ленте.ру".

До конца этого года в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает ежегодную выплату пенсионерам 13-й пенсии. Об этом 20 сентября заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет Смотрим.