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Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

21 апреля 2023 11:00
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Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров из России. Возглавил список основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Согласно рейтингу издания, за год его состояние сократилось на 3,6 миллиарда долларов и на 2023 год составляет 11,5 миллиарда долларов. На оценке стоимости Telegram отразилось падение котировок компаний-конкурентов.

На второй позиции оказался частный инвестор Леонид Богуславский, состояние которого за год снизилось на 1,1 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что фондам Богуславского принадлежат доли в 125 IT-компаниях из разных стран, многие из которых за прошлый год упали в цене. Также у него есть доля в публичной компании Datadog, и ее капитализация упала за год более, чем в два раза.

На третьем месте в рейтинге – Дмитрий и Игорь Бухманы, их состояние за год снизилось на $1,1 миллиарда у каждого и составляет 7 миллиарда долларов. Издание отмечает, что главный актив братьев – компания-разработчик игр Playrix.

В феврале Дуров, проживающий в Дубае с 2017 года, возглавил рейтинг самых влиятельных людей эмирата. Такой статус ему присвоила газета Arabian Business, пишет Смотрим.

 

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