Отопление в домах москвичей могут вновь включить 11 мая

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Температура воздуха, при которой в московских домах вновь включат отопление, ожидается 11 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что городские власти приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты из-за холодной погоды.

"В связи с аномальным похолоданием в домах и соцобъектах Москвы вновь возобновят подачу тепла… По прогнозам, критериальная среднесуточная температура воздуха окажется выше положенной для коммунальных служб, плюс 8 градусов, только 11 мая, когда отопление вновь можно отключить", – рассказал Тишковец РИА Новости.

Вместе с тем, во вторник в Москве ожидается сильный порывистый ветер – до 14 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Жителей города просят быть внимательными на улице.