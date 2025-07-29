Отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами

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Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он напомнил, что гражданину предписывается обязанность оформить временную регистрацию в случае если он арендует жилье более чем на 90 дней.

"А собственник жилья не должен в этом препятствовать. Размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5 000 до 7 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга", – сказал эксперт.

В других регионах штраф варьируется от 2000 до 5000 рублей, добавил он.

Машаров отметил, что лицо может быть освобождено от административной ответственности лишь в том случае, если арендодатели приходятся лицу близкими родственниками либо же при наличии постоянной регистрации в том же регионе, но в другом жилье.