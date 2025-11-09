Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя

127

Производство готовой еды нельзя запрещать, потому что у индустрии есть потенциал для обеспечения продовольственной безопасности, заявил в эфире "Вести FM" академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что в перспективе такого рода обслуживание населения, оно несет в себе огромный потенциал безопасности этого продукта прежде всего. <...> Этот сегмент развивается, и его надо всячески поддерживать, потому что появились возможности технологические".

Эксперт подчеркнул, что необходимо строго регламентировать производство на основе опыта и ошибок, которые были допущены в этой сфере.

Ранее депутаты "Справедливой России" предложили запретить торговым сетям продажу готовой еды из-за массовых отравлений, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.