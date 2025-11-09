Я нашел ошибку
Главные новости:
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
68% самарцев одобряют запрет вейпов
68% самарцев одобряют запрет вейпов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя

9 ноября 2025 11:56
127
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя

Производство готовой еды нельзя запрещать, потому что у индустрии есть потенциал для обеспечения продовольственной безопасности, заявил в эфире "Вести FM" академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что в перспективе такого рода обслуживание населения, оно несет в себе огромный потенциал безопасности этого продукта прежде всего. <...> Этот сегмент развивается, и его надо всячески поддерживать, потому что появились возможности технологические".

Эксперт подчеркнул, что необходимо строго регламентировать производство на основе опыта и ошибок, которые были допущены в этой сфере.

Ранее депутаты "Справедливой России" предложили запретить торговым сетям продажу готовой еды из-за массовых отравлений, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
9 ноября 2025  11:08
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
124
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
637
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
1180
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
1055
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
911
Весь список