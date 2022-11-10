Октябрь вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в РФ

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что октябрь 2022 года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России, которые ведутся с 1891 года.

В беседе с ТАСС в четверг, 10 ноября, специалист напомнил, что самым теплым в России был октябрь 2018 года, когда в Центральной России температура превышала норму примерно на 2,5 градуса, а на севере страны — примерно на 10 градусов.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, который был выпущен в начале осени, в декабре на большей территории России ожидается температура около климатической нормы. Среднемесячная температура выше нормы в декабре прогнозируется на Таймыре, северо-востоке Якутии, ниже нормы она будет на большей части Чукотки, Камчатки и Магаданской области, на Тихоокеанском побережье Хабаровского края, пишут "Известия".