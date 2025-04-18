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Около трети российской обуви может оказаться суррогатом

18 апреля 2025 10:47
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Около трети российской обуви может оказаться суррогатом

В мае оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) должен составить список предприятий, которые называют себя отечественными изготовителями обуви, но по факту ими не являются. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

Около трети отечественной обуви приходится на суррогат. Зачастую это "серый" импорт, который выдает себя за отечественное производство – такая схема позволяет компаниям получать в стране кредиты и участвовать в госзакупках.

Проблема стала заметной в конце 2024 – в начале 2025 годов, когда в России начала действовать обязательная маркировка обуви. Так, за третий квартал 2024 года в системе идентификации были зафиксированы 153,3 млн произведенных пар. Затем именно на эту обувь ЦРПТ выдал марки, однако Росстат получил от предприятий более скромные сведения – расхождение составило 39 млн пар.

Уточняется, что всего около 120 млн пар обуви на рынке оцениваются как контрафакт и незаконный оборот. В связи с этим ЦРПТ предложил ввести пошлину на импортные заготовки – такой подход позволит создать равные условия для российских производителей и тех предприятий, которые импортируют заготовки.

В скором времени ЦРПТ составит список предприятий, которые называют себя отечественными изготовителями обуви, но по факту ими не являются. Далее к работе предстоит подключиться Роспотребнадзору, который проведет внеплановый контроль по адресам таких предприятий.

Фото pxhere.com

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