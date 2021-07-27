Офтальмологи обнаружили еще одно последствие COVID-19

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Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции совместно с коллегами из Катара и Великобритании выявили еще один признак «длительного COVID-19». Речь идет о потере нервных волокон и увеличении количества дендритных клеток на роговице глаза.

Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

Так, специалисты, говоря о «длительном COVID-19», имеют в виду период, который потребовался человеку для окончательного выздоровления. У некоторых людей восстановление может занимать недели, тогда как у других — месяцы. При этом, по словам ученых, часто оно сопровождается изнурительными неврологическими симптомами, в частности, головной болью, утомляемостью, головокружением, онемением и невропатической болью.

Офтальмологи обратили внимание на то, что у пациентов с «длительным COVID-19» часто отмечаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. В связи с этим ученые предположили, что в основе данных симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусной инфекцией.

Так, авторы работы провели исследование роговицы глаза пациентов с «длительным COVID-19» при помощи метода конфокальной микроскопии (неинвазивной лазерной визуализации, которая позволяет видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени).

Сканирование роговицы глаза показало, что пациенты с «длительным COVID-19» через четыре недели после прохождения острого течения инфекции имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы, а также большее количество дендритных клеток. Отмечается, что эти показатели приводятся в сравнении с результатами тех, кто не был инфицирован коронавирусом.

Вместе с тем подчеркивается, что в данный признак особенно характерен для пациентов с неврологическими симптомами.

«Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов», — пишут авторы исследования.

Так, 22 человека (55%) из 40 обследованных с «длительным COVID-19» не имели клинических признаков пневмонии, тогда как 11 участников (28%) имели клинические признаки пневмонии, не требующей кислородной терапии, четыре человека (10%) — были госпитализированы с пневмонией и получали кислородную терапию, трое (8%) — с пневмонией были госпитализированы в реанимацию.

Ученые уточнили, что неврологические симптомы продолжали присутствовать на четвертой неделе после окончания острой фазы у 55% участников, тогда как через 12 недель показатель снизился до 45%.

Вместе с тем специалисты обратили внимание на то, что в целом «длительный COVID-19» развивается примерно у каждого десятого заболевшего, пишут "Известия".

Фото рixabay.com