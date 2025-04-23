Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс на кооперацию и технологический суверенитет.
В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.
Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это надёжный источник информации и возможность оперативно получать обратную связь от органов власти.
Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
 24 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, гроза, до +26°С
Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации.
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
Весь список
  • Персональные данные

Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

23 апреля 2025 13:36
183
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году в "Юбилейном", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговорил Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья.

Шляфман признан виновным по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Уголовное дело рассматривалось Петроградским районный судом Петербурга в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову с близкого расстояния, примерно 40-50 см, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.

Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что на допросах специалистов во время стадии предварительного расследования, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве". В ходе судебного следствия были допрошены свидетели, в числе которых были эстрадные артисты Наташа Королева и Азиза, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
198
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
189
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
23 апреля 2025  11:39
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
226
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
360
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
349
Весь список