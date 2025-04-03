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Общественная палата не одобрила законопроект об усыплении бездомных животных

3 апреля 2025 09:07
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Общественная палата не одобрила законопроект об усыплении бездомных животных

Общественная палата России не согласовала законодательную инициативу ряда депутатов Государственной Думы об изменениях в нормах обращения с безнадзорными животными. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение консультативного института.

Ранее парламентарии выступили за отмену методики «отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение» (ОСВВ) и наделение правительств субъектов страны правом устанавливать предельный срок содержания беспризорного животного в приютах, по истечению которого его будут должны усыпить.

Как отметили представители Общественной палаты, большой процент статистики нападений на людей приходится на четвероногих, которые находятся под присмотром хозяев. На РИА Новости добавили, что специалисты выступили за совершенствование методики ОСВВ, ужесточение наказания собственников животных за самовыгул, сотрудничество властей с волонтерскими движениями и помощь приютам.

Дополнительно члены Общественной палаты призвали развивать практику поиска новых хозяев для оставленных без попечительства питомцев. С аналогичной более гуманной инициативой выступил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который предложил бороться с агрессивными животными с помощью обязательного чипирования, пишет МК.

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