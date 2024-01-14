Новогодние корпоративы резко подорожали

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Новогодние корпоративы в ресторанах подорожали на 17% в годовом выражении. Так, мясная нарезка выросла в цене почти на 30%, а продукты для оливье и селедки под шубой – на 20%, отмечает компания DocsInBox.

Продуктовый набор для салата оливье подорожал на 17% до 364 руб. за 1 кг против прошлогодних 335 руб. Селедка под шубой выросла в цене на 19% до 399 руб. за 1 кг.

Куриные яйца подорожали на 324%. Одно яйцо категории С1 стоило в 2022 г. 7 руб., а в 2023 г. – 31 руб. Цены на буженину, карпаччо и колбасы выросли на 39%.

Фруктовая и овощная нарезка подорожали на 34% и 27% соответственно. Цены на курятину, свинину и говядину выросли на 34%, а красная рыба подорожала на 16%.

Бутылка шампанского стоила в 2022 г. 1,4 тыс. руб., а в 2023 г. – 1,6 тыс. руб. (+ 18%). Водка подорожала на 3%, хлеб – на 4%, соки – на 7%.

Красная икра подешевела на 3%. В 2022 г. 500 г икры стоили 2486 руб., а в 2023 г. – 2479 руб., пишет Смотрим.