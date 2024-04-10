Ночью вода в реке Урал у Оренбурга поднялась на 50 сантиметров

145

За ночь уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга поднялся почти на полметра. Об этом со ссылкой на информацию городских властей сообщает РИА Новости.

Ночью паводковые воды подтопили в Оренбурге более 300 домовладений. В безопасные места пребывания спасателями были вывезены десять жителей.

Вода продолжает прибывать, в ближайшие сутки гидрологи прогнозируют повышение уровня реки Урал в районе Оренбурга еще на 30-70 сантиметров.

Мэрия города сообщает, что из-за подтопления оборудования, обеспечивающего электроснабжение поселка имени Куйбышева, временно ограничена подача электричества в дома №№2-28 по улице Малоозерная.

10 апреля сообщалось, что река Урал продолжает затапливать Оренбург, уровень воды достиг 922 миллиметров. Такие данные привел глава города Сергей Салмин после объезда подтопляемых территорий? пишет Газета.