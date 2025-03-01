Некоторые российские пользователи заметили, что YouTube снова работает без замедлений

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Об этом сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на комментарии абонентов Ростелекома, МТС и Билайна.

Журналист издания также протестировала работу видеохостинга через Ростелеком и отметила, что «видео загружаются мгновенно, а приложение работает без задержек, чего не наблюдалось в последние годы».

Однако не у всех ситуация изменилась. По данным издания, ряд пользователей заявляют, что сервис у них функционирует по-прежнему с перебоями. Остается неясным, связано ли это с техническими изменениями или временным сбоем.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее высказался относительно перспективы возобновления работы YouTube в России. Он пояснил, что, помимо оплаты штрафов Google и восстановления возможности проведения расчетов с российскими контрагентами, остаются незакрытыми другие вопросы, пишет ОСН.