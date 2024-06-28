Не менее 188 человек отравились едой из доставки «Кухня на районе»

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В Роспотребнадзоре заявили о как минимум 188 отравившихся едой, заказанной в сервисе «Кухня на районе». Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает корреспондент «Известий» из зала Люблинского районного суда Москвы, где проходит заседание о возможной приостановке деятельности компании после массовых отравлений.

Представитель сервиса, в свою очередь, заявила о необходимости организовать дополнительное изучение данных о случаях заболевания ботулизмом.

Также она настаивала на проведении заседания в закрытом режиме, утверждая, что в материалах дела присутствуют личные данные больных, и это может нарушить тайну следствия, пишут "Известия".

15 июня Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло свыше 250 т, в том числе более 60 т — в столице. Количество пострадавших превысило 300 человек, также зафиксирован один случай смерти от ботулизма.

Причиной массового заражения стала фасоль, содержавшаяся в блюдах, которыми отравились потребители. Роспотребнадзор установил, что предприятие, на котором изготавливали этот полуфабрикат для салатов, находится в промышленной зоне рядом со свалкой отходов и работает в антисанитарных условиях.