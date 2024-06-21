Не менее 114 беспилотников атаковали Россию ночью 21 июня

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Этой ночью противник совершил массированную атаку беспилотниками на Крымский полуостров, сообщалось о более чем 70 сбитых дронов ВСУ. Под утро атаки на Крым продолжились: была атакована территория мыса Фиолент. В Черном море уничтожались морские беспилотные катера противника. Большое количество беспилотников также было использовано для атаки на Краснодарский край: в Краснодаре было повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». Погиб один человек.

В Темрюкском районе обломки беспилотника упали на гостевой дом в поселке Волна. Всех постояльцев оперативно эвакуировали. Также была отражена атака дронов в Ейском районе. По данным оперативного штаба, пострадавших среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода были повреждены административные здания. Пожар на площади 50 кв. м был уже ликвидирован. Пострадали два человека. Также поступали предварительные данные о взрывах в Волгоградской области и Адыгее, есть информация, что один беспилотник был уничтожен под Новороссийском. В МЧС Краснодарского края сообщили, что при ликвидации последствий атаки пострадали двое сотрудников ведомства.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», – говорится в официальной сводке Минобороны.

Таким образом, общее количество дронов, задействованных в ночной атаке на Россию, составило минимум 114 штук. Судя по всему, это самый массовый налет вражеских беспилотников за все время СВО.

Напомним, что Штаты «разрешили» Киеву наносить удары по «старой территории» РФ своими ракетами, а беспилотники могут использоваться для перегрузки наших систем ПВО, пишет МК.