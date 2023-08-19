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Народный артист России Ясулович умер на 82-м году жизни

19 августа 2023 18:34
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Народный артист России Ясулович умер на 82-м году жизни

Советский и российский актер Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в публикации.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский. С 1962 по 1964 год служил в Экспериментальном театре-студии пантомимы ("Эктемим"). С 1964 по 1993 год — в Московском театре-студии киноактера. С 1993 года — актер Московского ТЮЗа.

Наиболее известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука" (1968), "12 стульев" (1971), "Легенда о Тиле" (1976), "31 июня" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1980), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Гостья из будущего" (1984), "Гардемарины, вперед!" (1987) и многим другим.

Руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России, пишет РИА Новости.

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