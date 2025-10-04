на валютном рынке РФ началась относительная стабильность

177

Укрепление рубля на уходящей неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара, но стабильность на валютном рынке России может быть временной.

Таким мнением в интервью агентству "Прайм" поделился руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Аналитик отметил, что курс рубля поддерживают словесные интервенции представителей Центробанка, ожидания решений регулятора по ставке, а также слабость доллара, пишет Смотрим.

Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может свидетельствовать об уменьшении потребности в дополнительных рублевых поступлениях, продолжил Шнейдерман.

Ключевым фактором стал пересмотр вероятности снижения ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в конце октября. В настоящее время базовый сценарий предполагает сохранение ставки на уровне 17%, что поддерживает рубль и делает рублевые инструменты привлекательными, высказался финансист.

В то же время Шнейдерман предупредил, что цены на нефть и возможное расширение санкций могут негативно повлиять на курс рубля. В случае реализации этих факторов курс доллара может вернуться в диапазон 82-85 рублей, заключил собеседник агентства.