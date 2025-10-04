Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществу области. 
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню учителя
В Кинеле машина перевернулась на проезжей части, погиб человек
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada
продажи кокошников в России выросли более чем вдвое в 2025 году
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
На валютном рынке РФ началась относительная стабильность

4 октября 2025 11:11
177
на валютном рынке РФ началась относительная стабильность

Укрепление рубля на уходящей неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара, но стабильность на валютном рынке России может быть временной.

Таким мнением в интервью агентству "Прайм" поделился руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Аналитик отметил, что курс рубля поддерживают словесные интервенции представителей Центробанка, ожидания решений регулятора по ставке, а также слабость доллара, пишет Смотрим.

Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может свидетельствовать об уменьшении потребности в дополнительных рублевых поступлениях, продолжил Шнейдерман.

Ключевым фактором стал пересмотр вероятности снижения ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в конце октября. В настоящее время базовый сценарий предполагает сохранение ставки на уровне 17%, что поддерживает рубль и делает рублевые инструменты привлекательными, высказался финансист.

В то же время Шнейдерман предупредил, что цены на нефть и возможное расширение санкций могут негативно повлиять на курс рубля. В случае реализации этих факторов курс доллара может вернуться в диапазон 82-85 рублей, заключил собеседник агентства.

