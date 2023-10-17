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На новогодние праздники дешевле всего загородное жилье можно снять в Крыму

17 октября 2023 10:10
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на новогодние праздники дешевле всего загородное жилье можно снять в Крыму

Если учитывать цены посуточной аренды жилья в октябре 2023 года, на новогодние праздники дешевле всего загородную недвижимость можно будет снять в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а квартиры — в Вологодской и Костромской областях. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 17 октября. Эксперты изучили предложения и стоимость на самых популярных направлениях зимнего отдыха.

Аналитики уточнили, что в среднем по России за год цены на посуточную аренду квартир выросли на 18%, в то время как для загородного жилья они не изменились. При этом квартира является наиболее бюджетным вариантом для отдыха.

«В Москве «загородка» почти в пять раз дороже (15 тыс. рублей против 3,2 тыс. рублей за ночь в среднем), в Московской области и Санкт-Петербурге — более чем в три раза. В обоих регионах снять загородный объект стоит в среднем 8 тыс. рублей против 2,5 тыс. рублей в случае с квартирами», — отмечается в исследовании.

В то же время более выгодна аренда загородного жилья на юге России. Так, за аренду частного объекта в Крыму россияне могут заплатить 2,5 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 3,5 тыс. рублей. Посуточная аренда квартир в этих регионах стоит 2,1 тыс. рублей и 2,8 тыс. рублей соответственно.

По информации аналитиков, дешевле всего среди популярных новогодних направлений посуточно снять квартиру можно будет на родине Деда Мороза — в Вологодской области, где объект в среднем стоит 1,9 тыс. рублей за ночь. При этом на родине Снегурочки — в Костромской области — стоимость аренды в настоящее время составляет 2 тыс. рублей в сутки за квартиру и 5,5 тыс. рублей за аренду загородного дома.

«При бронировании объектов на новогодние праздники стоит рассчитывать на то, что цены будут выше в среднем на 30%. В подорожании многое зависит от объема предложения — чем он больше, чем ниже колебания цен. Также на итоговую стоимость жилья в ажиотажные дни сильно влияют вопросы логистики и платежеспособности аудитории», — отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

 

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