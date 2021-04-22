На несанкционированную акцию в Москве вышли около шести тысяч человек

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По ситуации на 20:30 участие в несанкционированной акции в центре Москвы приняли около шести тысяч человек, сообщило управление МВД по городу на своем сайте.

"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении.

К этому часу Манежная площадь и другие точки сбора опустели, несогласованная акция закончилась.

Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, задержали около 20 человек.