На "Госуслугах" можно будет оформить социальные вклады и счета

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Портал "Госуслуги" запустил сервис по оформлению социальных вкладов и счетов для граждан, сообщило Минцифры России в Telegram.

Воспользоваться услугой смогут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами участвующих в программе банков.

Оба вида банковских продуктов можно будет открыть на год с возможностью дальнейшего продления. У социальных вкладов установлено ограничение на вносимую сумму до 50 тысяч рублей, в то время как социальные счета можно пополнять на любую сумму.

Процентная ставка у вкладов – максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года, в то время как у счетов она определяется договором. Проценты у обоих продуктов начисляются ежемесячно, пишет Смотрим.