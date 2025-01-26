На 17 участках побережья Черного моря зафиксировали новые выбросы мазута

138

Новые выбросы мазута обнаружены на 17 участках на побережье Черного моря. Об этом 26 января сообщило МЧС России, пишут "Известия".

«На 17 участках протяженностью свыше 63 км зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

За всё время работ по ликвидации разлива мазута специалисты и волонтеры расчистили более 303 км берега, собрали более 175 тыс. т загрязненного песка и вывезли 134 тыс. т на площадки временного хранения. Кроме того, за сутки в акватории Черного моря обследовали 153 кв. км водного пространства, всего проверено 5090 кв. км. Сорбентом за день обработали 2,3 тыс. кв. м акватории, за всё время — 48,7 тыс. кв. м.

Водолазы МЧС используют телеуправляемые подводные аппараты, чтобы осматривать затонувшие части потерпевших крушение танкеров, и собирают мазут со дна. Мешки с нефтепродуктами потом поднимают на поверхность и доставляют на берег, чтобы утилизировать.

Фото: freepik.com