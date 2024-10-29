Мужчина, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке, выписан из больницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года группой депутатов ГД и сенаторов РФ от партии "Единая Россия".
Госдума приняла закон, закрепляющий в ТК наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата
В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ, которая пропала в конце сентября
Ежегодно «РКС-Самара» для своих добросовестных абонентов проводят новогоднюю поощрительную акцию, главное в которой - не иметь долгов и оплатить авансом услуги декабря.
«РКС-Самара»: чтобы участвовать в поощрительной акции и спланировать траты на предпраздничные хлопоты, с долгами нужно расставаться уже сейчас
Проекты благоустройства воплощаются в жизнь по инициативе горожан.
Ещё один двор в Ленинском районе Самары преобразился по региональному проекту "СОдействие"
Сегодня ночью местами в Самарской области ожидается сильный дождь
Сегодня ночью местами в Самарской области ожидается сильный дождь
Почти 1100 жителей Самарской области прошли обучение по соцсертификату
Почти 1100 жителей Самарской области прошли обучение по соцсертификату
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции
Сразу две тольяттинки вошли в ТОП-15 мирового тенниса!
Сразу две тольяттинки вошли в ТОП-15 мирового тенниса
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.23
0.56
EUR 105.22
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные

Мужчина, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке, выписан из больницы

29 октября 2024 13:39
117
Мужчина, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке, выписан из больницы

Михаил Пичугин, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке, выписан из больницы. Об этом «РБК Приморье» рассказали источники в правительстве Магаданской области. Мужчина вылетит домой сегодня и, учитывая пересадку в Москве, доберется до Бурятии 30 октября.

«Михаил Пичугин, который провел в Охотском море два месяца, успешно прошел необходимое лечение в Магаданской областной больнице. Сегодня состоянию его ничего не угрожает, состояние стабильное, по всем анализам компенсирован», — сообщил министр здравоохранения и демографической политики Колымы Александр Витько.

Со своей стороны власти Бурятии предложат реабилитацию, а также компенсируют транспортные расходы. Об этом заявила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

46-летний Михаил Пичугин 67 дней дрейфовал на лодке катамаранного типа в Охотском море. Вместе с братом и племянником он хотел от берегов Хабаровского края добраться до Сахалина, но у лодки сломался мотор. Во время дрейфа родственники Пичугина умерли, а его самого спасло рыболовецкое судно «Ангел». Оно же доставило мужчину в Магадан, где его сразу поместили в больницу, пишет РБК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
189
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
606
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
561
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
3500
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
626
Весь список