Мужчина, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке, выписан из больницы

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Михаил Пичугин, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке, выписан из больницы. Об этом «РБК Приморье» рассказали источники в правительстве Магаданской области. Мужчина вылетит домой сегодня и, учитывая пересадку в Москве, доберется до Бурятии 30 октября.

«Михаил Пичугин, который провел в Охотском море два месяца, успешно прошел необходимое лечение в Магаданской областной больнице. Сегодня состоянию его ничего не угрожает, состояние стабильное, по всем анализам компенсирован», — сообщил министр здравоохранения и демографической политики Колымы Александр Витько.

Со своей стороны власти Бурятии предложат реабилитацию, а также компенсируют транспортные расходы. Об этом заявила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

46-летний Михаил Пичугин 67 дней дрейфовал на лодке катамаранного типа в Охотском море. Вместе с братом и племянником он хотел от берегов Хабаровского края добраться до Сахалина, но у лодки сломался мотор. Во время дрейфа родственники Пичугина умерли, а его самого спасло рыболовецкое судно «Ангел». Оно же доставило мужчину в Магадан, где его сразу поместили в больницу, пишет РБК.