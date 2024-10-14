Мусоровозы в России планируют подключить к системе отслеживания

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Мусоровозы в России подключат к системе ЭРА-ГЛОНАСС, сообщила пресс-служба Минтранса 14 октября. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило на общественное обсуждение.

Согласно документу, порядок оснащения аппаратурой спутниковой навигации транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов будет распространен на транспорт для перевозки твердых коммунальных отходов.

Это позволит автоматически собирать информацию о транспортировке отходов и отслеживать выгрузку мусора вне оборудованных полигонов. За счет этого снизятся риски негативного влияния твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, заявили в Минтрансе.

Сейчас в России в сфере обращения с ТКО задействовано около 23 тыс. транспортных средств, включая более 15 тыс. мусоровозов. В 2011 году Комиссия Таможенного союза установила: транспортные средства для перевозки твердых бытовых отходов и мусора подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации. Однако порядок ее установки на сейчас отсутствует, пишут "Известия".