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Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах

12 июля 2025 21:40
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Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение провести авиасалон МАКС в 2026-2027 годах.

Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории России в 2026 и 2027 годах.

Согласно документу, премьер-министр распорядится провести международный авиационно-космический салон "МАКС – 2026" и "МАКС – 2027". Организаторами авиасалона станут Минпромторг России, а также государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

Распоряжение было подписано 12 июля 2025 года, пишет Смотрим.

Ранее сообщалось, что второй год подряд Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет в онлайн-формате. Мероприятия авиасалона будут проходить с 22 по 27 июля на платформе официального сайта салона.

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