Минздрав: более 6 млн россиян страдают сахарным диабетом

Более 6 млн россиян страдают сахарным диабетом первого и второго типов. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России.

«В Российской Федерации на учете состоит более 6 млн 116 тыс. взрослых, из них с сахарным диабетом 1-го типа — 348 тыс., а с сахарным диабетом второго типа — 5 млн 729 тыс. человек», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

В пресс-службе уточнили, что диабет второго типа зачастую вызван проблемами лишнего веса и ожирения. Там также отметили, что сейчас активно улучшается маршрутизация граждан из групп риска — с избыточной массой тела и ожирением — от врачей первичного звена для получения своевременного лечения.