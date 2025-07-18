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Минздрав: 21% медсестер увольняется в течение первого года работы

18 июля 2025 22:37
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Минздрав: 21% медсестер увольняется в течение первого года работы

Из 69 тысяч молодых медсестер, пришедших в медицинские организации в течение первого года работы, увольняются 15 тысяч. Об этом заявила заместитель главы Минздрава РФ Татьяна Семенова в рамках всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров".

Она также отмечает, что самый высокий процент увольнений наблюдается в Тыве – 42%. На втором месте находится Алтай – 41%, на третьем – Калмыкия, где за первый год работы уходят 34% медсестер.

"Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились. 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года", – цитирует Семенову агентство ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 2030 года необходимо заместить около 809 тысяч медицинских работников. На данный момент в системе здравоохранения РФ работают 558 тысяч врачей и 1,2 миллиона средних медработников, добавила Голикова.

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