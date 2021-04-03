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Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персданных россиян

3 апреля 2021 12:33
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Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персданных россиян в том числе иностранным компаниям

Минцифры России уточняет, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян.

Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. При установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр.

Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. На технику, произведенную с 1 апреля 2021 года, и продаваемую на территории Российской Федерации, предустанавливаются приложения по 15 классам. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.

Фото: Pixabay.com

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