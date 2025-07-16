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Минцифры назвало даты начала приема заявок на IT-отсрочку от службы

16 июля 2025 16:05
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Минцифры назвало даты начала приема заявок на IT-отсрочку от службы

Заявления на IT-отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв можно подать на «Госуслугах» уже с 22 июля, он продлится до 6 августа, сообщает пресс-служба Минцифры России в своем телеграм-канале.

Жители Крайнего Севера смогут подавать заявление до 6 сентября. Данные, указанные в заявлении на «Госуслугах», подтвердит работодатель. Кроме того, если специалист не отправит данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация, говорится в сообщении Минцифры.

Чтобы иметь привилегию на отсрочку, человеку нужно работать в компании не менее 11 месяцев. Вместе с тем требования к стажу не касаются тех, кто только устроился на работу, тогда как с момента окончания ими вуза прошло меньше года.

Власти примут решения об отсрочке в период с 1 октября по 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера — с 1 ноября по 31 декабря.

Осенний призыв в России в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет проходить с 1 октября по 31 декабря. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, призыв начнется на месяц позже, с 1 ноября.

IT-специалисты, соответствующие определенным требованиям, могут получить отсрочку от срочной службы в армии, для этого компания должна быть аккредитована, пишет РБК.

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