Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

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Глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что ведомство начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах".

В конце зимы стало известно, что Минцифры в текущем году планирует начать внедрение технологии GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей.

"Мы тестируем две разработки – и "Яндекс", и "Сбер", – сравниваем, смотрим", – заявил министр РИА Новости на полях ПМЭФ, подчеркнув, что результаты тестирования планируется обнародовать в сентябре.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и продлится до 8 июня.