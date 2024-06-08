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Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

8 июня 2024 11:37
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Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

Глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что ведомство начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах".

В конце зимы стало известно, что Минцифры в текущем году планирует начать внедрение технологии GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей.

"Мы тестируем две разработки – и "Яндекс", и "Сбер", – сравниваем, смотрим", – заявил министр РИА Новости на полях ПМЭФ, подчеркнув, что результаты тестирования планируется обнародовать в сентябре.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и продлится до 8 июня.

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