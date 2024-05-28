Минцифры может ввести плату за использование зарубежного софта компаниями РФ

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Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное программное обеспечение (ПО). Об этом 28 мая заявил глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT.

В министерстве считают, что данный шаг поможет «уравнять» российский и иностранный софт. Шадаев отметил, что российские пользователи научились обходить санкционные ограничения и самостоятельно устанавливать и обновлять зарубежные программы. Одним из стимулов компаний перейти на российских софт министр назвал «определенные налоговые мотивации», пишут "Известия".

«И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, во время выступления Шадаев заявил, что в России планируют ввести Цифровой кодекс. По его словам, документ станет сводом всего регулирования в области цифровизации. Он выразил надежду, что Минцифры подготовит первую версию кодекса в середине 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.