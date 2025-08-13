Минтруд России предложил изменить условия заключения ученических договоров

158

Изменения в проект поправок в Трудовой кодекс России (ТК РФ), касающихся ученических договоров, предусматривают выплату стипендии за счет работодателя и гарантии трудоустройства для учеников, а также механизмы возврата средств для работодателей.

С доработанным Министерством труда и социальной защиты России документом ознакомилась газета "Ведомости". Он был поддержан Российской трехсторонней комиссией 25 июля. Подлинность последней версии документа подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения.

Ключевой законодательной новеллой стало обязательство выплачивать среднюю зарплату сотрудникам, проходящим обучение с отрывом от работы.

В обновленной версии законопроекта предлагается закрепить определение ученического договора, который смогут заключать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Обучение может проходить как с отрывом, так и без отрыва от работы. Работодатель обязуется финансировать обучение по основным программам профессионального образования, а ученик — пройти обучение и отработать по трудовому договору.

Сотрудникам, обучающимся с отрывом от работы, будет выплачиваться средняя заработная плата, что, по словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, подразумевает сохранение уровня дохода до обучения. Работа на практике будет оплачиваться в соответствии с условиями оплаты труда для соответствующей должности.

Законопроект также предусматривает возможность для ищущих работу сотрудников заключить ученический договор в форме гражданско-правового договора.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан в целях исполнения соответствующих поручений президента России Владимира Путина. Вступление в силу подготовленных поправок предполагается с 1 марта 2026 года.

Расширение практики применения ученических договоров может стать действенным механизмом для подготовки квалифицированных кадров, отмечается в пояснительной записке к инициативе. С одной стороны, он поможет производству и экономике в целом решить кадровую проблему, а с другой – станет социальным лифтом для работников, поскольку новые навыки – это гарантия успешного трудоустройства, карьерного роста, увеличения зарплаты, считают авторы инициативы.

В судебной практике к правоотношениям по договорам о целевом обучении часто применяются положения ТК РФ, которые регулируют ученический договор, сказано в пояснительной записке. Для урегулирования правовой коллизии Минтруд предлагает закрепить понятие "ученический договор" и распространить нормы трудового законодательства на отдельных учеников. Законопроект дополнен механизмом одновременного заключения трудового договора вместе с ученическим, что создает дополнительные гарантии трудоустройства, подчеркивается в сопроводительных документах, пишет Смотрим.