Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Минтруд России предложил изменить условия заключения ученических договоров

13 августа 2025 09:36
158
Минтруд России предложил изменить условия заключения ученических договоров

Изменения в проект поправок в Трудовой кодекс России (ТК РФ), касающихся ученических договоров, предусматривают выплату стипендии за счет работодателя и гарантии трудоустройства для учеников, а также механизмы возврата средств для работодателей.

С доработанным Министерством труда и социальной защиты России документом ознакомилась газета "Ведомости". Он был поддержан Российской трехсторонней комиссией 25 июля. Подлинность последней версии документа подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения.

Ключевой законодательной новеллой стало обязательство выплачивать среднюю зарплату сотрудникам, проходящим обучение с отрывом от работы.

В обновленной версии законопроекта предлагается закрепить определение ученического договора, который смогут заключать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Обучение может проходить как с отрывом, так и без отрыва от работы. Работодатель обязуется финансировать обучение по основным программам профессионального образования, а ученик — пройти обучение и отработать по трудовому договору.

Сотрудникам, обучающимся с отрывом от работы, будет выплачиваться средняя заработная плата, что, по словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, подразумевает сохранение уровня дохода до обучения. Работа на практике будет оплачиваться в соответствии с условиями оплаты труда для соответствующей должности.

Законопроект также предусматривает возможность для ищущих работу сотрудников заключить ученический договор в форме гражданско-правового договора.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан в целях исполнения соответствующих поручений президента России Владимира Путина. Вступление в силу подготовленных поправок предполагается с 1 марта 2026 года.

Расширение практики применения ученических договоров может стать действенным механизмом для подготовки квалифицированных кадров, отмечается в пояснительной записке к инициативе. С одной стороны, он поможет производству и экономике в целом решить кадровую проблему, а с другой – станет социальным лифтом для работников, поскольку новые навыки – это гарантия успешного трудоустройства, карьерного роста, увеличения зарплаты, считают авторы инициативы.

В судебной практике к правоотношениям по договорам о целевом обучении часто применяются положения ТК РФ, которые регулируют ученический договор, сказано в пояснительной записке. Для урегулирования правовой коллизии Минтруд предлагает закрепить понятие "ученический договор" и распространить нормы трудового законодательства на отдельных учеников. Законопроект дополнен механизмом одновременного заключения трудового договора вместе с ученическим, что создает дополнительные гарантии трудоустройства, подчеркивается в сопроводительных документах, пишет Смотрим.

