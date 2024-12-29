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Минтруд анонсировал дополнительную индексацию пенсий из-за высокой инфляции

29 декабря 2024 10:12
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Минтруд анонсировал дополнительную индексацию пенсий из-за высокой инфляции

В феврале 2025 года пенсионеры в России получат дополнительное увеличение страховых пенсий, проиндексированных с 1 января, до уровня фактической инфляции 2024 года. Об этом сообщает Минтруд. Перерасчет в целом затронет 37 миллионов человек. Подробнее  — в материале URA.RU.

Пенсии дополнительно увеличат из-за инфляции

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о том, что в феврале 2025 года будет проведена дополнительная индексация пенсий в соответствии с реальным уровнем инфляции. «Переводы пенсий за начало января уже начались, и они были увеличены на 7,3% в соответствии с принятым бюджетным законодательством. Также в законе предусмотрена корректировка пенсий исходя из фактической инфляции», — пояснил Котяков.

Министр также добавил, что в феврале пенсионеры получат не только повышенные пенсии, но и доплаты за январь. По его словам, от дополнительной индексации пенсий пострадают около 37 миллионов человек.

Двойная пенсия в преддверии Нового года

Как рассказала юрист Елена Кузнецова в разговоре с Life.ru, перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Тем гражданам, кому обычно выплачивают пенсионные выплаты в начале месяца, в декабре получат двойную пенсию. Связано это с тем, что в последний месяц 2024 года также будет включена выплата и за январь.

Сроки выплаты денег будут разными. Все зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения,  добавила она.

Помимо этого, некоторых категорий граждан ждет в декабре дополнительная надбавка в размере 1200 рублей. Это касается пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. «Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь ее будут начислять к пенсии всем», — подчеркнула юрист.

Повышенная пенсия и другие надбавки

В связи с изменением графика выплат, связанным с увеличенными новогодними праздниками, пенсионеры уже в декабре получат пенсию с учетом индексации, то есть — в увеличенном размере. Она также уточнила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится.

Пенсия может быть еще выше

С 1 января текущего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8728 рублей 73 копейки, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) возрастет до 142 рублей 76 копеек. Эти изменения направлены на повышение финансового благополучия пенсионеров.

Отмечается также, что прибавку к пенсии теоретически могут сделать выше ожидаемо. Связано это с тем, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Поэтому выплаты могут быть выше. В настоящий момент известно, что пенсию проиндексируют на 7,3%.

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