Минтруд анонсировал дополнительную индексацию пенсий из-за высокой инфляции

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В феврале 2025 года пенсионеры в России получат дополнительное увеличение страховых пенсий, проиндексированных с 1 января, до уровня фактической инфляции 2024 года. Об этом сообщает Минтруд. Перерасчет в целом затронет 37 миллионов человек. Подробнее — в материале URA.RU.

Пенсии дополнительно увеличат из-за инфляции

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о том, что в феврале 2025 года будет проведена дополнительная индексация пенсий в соответствии с реальным уровнем инфляции. «Переводы пенсий за начало января уже начались, и они были увеличены на 7,3% в соответствии с принятым бюджетным законодательством. Также в законе предусмотрена корректировка пенсий исходя из фактической инфляции», — пояснил Котяков.

Министр также добавил, что в феврале пенсионеры получат не только повышенные пенсии, но и доплаты за январь. По его словам, от дополнительной индексации пенсий пострадают около 37 миллионов человек.

Двойная пенсия в преддверии Нового года

Как рассказала юрист Елена Кузнецова в разговоре с Life.ru, перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Тем гражданам, кому обычно выплачивают пенсионные выплаты в начале месяца, в декабре получат двойную пенсию. Связано это с тем, что в последний месяц 2024 года также будет включена выплата и за январь.

Сроки выплаты денег будут разными. Все зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения, — добавила она.

Помимо этого, некоторых категорий граждан ждет в декабре дополнительная надбавка в размере 1200 рублей. Это касается пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. «Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь ее будут начислять к пенсии всем», — подчеркнула юрист.

Повышенная пенсия и другие надбавки

В связи с изменением графика выплат, связанным с увеличенными новогодними праздниками, пенсионеры уже в декабре получат пенсию с учетом индексации, то есть — в увеличенном размере. Она также уточнила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится.

Пенсия может быть еще выше

С 1 января текущего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8728 рублей 73 копейки, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) возрастет до 142 рублей 76 копеек. Эти изменения направлены на повышение финансового благополучия пенсионеров.

Отмечается также, что прибавку к пенсии теоретически могут сделать выше ожидаемо. Связано это с тем, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Поэтому выплаты могут быть выше. В настоящий момент известно, что пенсию проиндексируют на 7,3%.