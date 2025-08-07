Минпросвещения: плата за обучение мигрантов в школе противоречит конституции

111

Введение платного обучения для детей мигрантов в школах России с 1-го по 11-й классы идет вразрез с Конституцией РФ. Об этом сообщил Александр Реут, директор департамента из Минпросвещения РФ.

По его словам, по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование.

"В части общего образования – это бесплатно, в части среднего профессионального – тоже, в части высшего образования – на конкурсной основе бесплатно", – сказал ТАСС директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

14 июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что образование в российских школах для детей мигрантов должно быть платным. Также он выступил за ограничение числа попыток сдачи теста на знание по русскому языку, пишет Смотрим.