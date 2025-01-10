Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику

Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще одно ценное приобретение - появление отдельного, большого и удобного реставрационного стола.
У Самарского областного художественного музея в 2024 году появилось новое световое оборудование
В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.
Минздрав СО: о простых правилах, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм
Начинайте с 10-минутных совместных утренних зарядок, прогулок на свежем воздухе, зимой это могут быть лыжи или коньки. Это создаёт мощный импульс к серьёзным занятиям спортом.
Тольяттинский педиатр: основным фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья
Так, в Самарском академическом театре оперы и балета прошли благотворительные концерты, в том числе 3 показа знаменитого спектакля «Щелкунчик».
В Самарской области более 12 тысяч членов семей участников СВО посетили благотворительные новогодние представления
С 9.00 11 января до 20.00 14 января будет перекрыто движение по ул. 22 Партсъезда между ул.Свободы и ул.Победы в направлении от ул.Ставропольской к ул.Победа.
"РКС-Самара": ремонтные работы на ул.22 Партсъезда
В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты» – мемориал Э.С. Яламова.
Самарский спортсмен установил юниорский рекорд России в беге на 600 метров
В Самаре прошла традиционная инклюзивная новогодняя елка
В Самаре прошла традиционная инклюзивная новогодняя елка
В Самаре пройдет зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"
В Самаре пройдет зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.29
0.61
EUR 105.09
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Весь список
  • Персональные данные

Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику

10 января 2025 13:39
124
Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику

Минпромторг предложил включить автомобильные радиоэлектронные компоненты в эксперимент по маркировке электроники с 28 февраля 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается расширить номенклатуру товаров, указанных в перечне отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента, дополнив ‎его автомобильными компонентами, относящимися к радиоэлектронной продукции для автотранспортных средств, включая радиоэлектронную продукцию, связанную ‎с электронными системами управления», — говорится в пояснительной записке.

В частности, перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции предлагается дополнить счетчиками числа оборотов, таксометрами, счетчиками пройденного расстояния в милях, спидометрами и тахометрами, указано в тексте проекта постановления.

Также с 31 мая 2025 года эксперимент предлагается распространить на электронные системы доставки никотина и устройства нагревания табака. Кроме того, Минпромторг намерен продлить сроки проведения эксперимента по маркировке радиоэлектроники до 31 мая 2026 года (сейчас он действует до 31 августа 2025 года), пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
10 января 2025  13:04
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
143
10 января в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
10 января 2025  10:48
10 января в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
191
Глава региона сообщил о принятом кадровом решении: на должность зам. председателя Правительства Самарской области назначена Ольга Собещанская.
9 января 2025  23:08
Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области
373
В составе переданного груза общей стоимостью более 5,3 млн рублей: 78 FPV-дронов, 4 шлема и 4 пульта управления.
9 января 2025  22:59
Вячеслав Федорищев и Владимир Гутенев передали партию квадрокоптеров на СВО
405
Которое станет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных компаний.
9 января 2025  19:35
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе будет создано госучреждение в сфере ритуальных услуг
507
Весь список