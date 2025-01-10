Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику

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Минпромторг предложил включить автомобильные радиоэлектронные компоненты в эксперимент по маркировке электроники с 28 февраля 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается расширить номенклатуру товаров, указанных в перечне отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента, дополнив ‎его автомобильными компонентами, относящимися к радиоэлектронной продукции для автотранспортных средств, включая радиоэлектронную продукцию, связанную ‎с электронными системами управления», — говорится в пояснительной записке.

В частности, перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции предлагается дополнить счетчиками числа оборотов, таксометрами, счетчиками пройденного расстояния в милях, спидометрами и тахометрами, указано в тексте проекта постановления.

Также с 31 мая 2025 года эксперимент предлагается распространить на электронные системы доставки никотина и устройства нагревания табака. Кроме того, Минпромторг намерен продлить сроки проведения эксперимента по маркировке радиоэлектроники до 31 мая 2026 года (сейчас он действует до 31 августа 2025 года), пишут "Известия".