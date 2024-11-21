Минпромторг: ПО, адаптированное под российские ОС, могут признать отечественным

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Программное обеспечение, адаптированное под российскую операционную систему, с 1 января 2027 могут признать отечественным. Об этом глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил в интервью "России 24".

"Мы сейчас разрабатываем проект постановления, которое будет подразумевать, что с 1 января 2027-го года отечественным ПО будет считаться то ПО, которое в том числе адаптировано под российскую операционную систему, будь то Aurora или любая другая, которая находится в соответствующем перечне", – сказал Алиханов.

По его словам, это решение должно стать стимулом для разработчиков приложений и ПО работать на отечественных операционных системах, пишет Смотрим.

"Ну и, я надеюсь, что это серьезно простимулирует вообще, в принципе, развитие этих операционных систем", – подчеркнул глава Минпромторга.

Алиханов рассказал, что сам пользуется планшетом с российской операционной системой Aurora. По его словам, она в разы безопаснее iOS или Android.