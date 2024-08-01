Минобороны РФ признают потерпевшей стороной по делу о хищениях "Военторгом"

"В рамках расследования уголовного дела о хищениях "Военторгом" при исполнении госконтрактов по поставке армейских несессеров Минобороны будет признано потерпевшей стороной. В ходе судебных разбирательств министерство сможет заявить иск о возмещении ущерба в полном объеме, а это более 400 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД сообщили, что руководитель "Военторга" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны по делу о хищениях при заключение госконтрактов, им предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что на причастность к хищениям в АО "Военторг" на 400 млн рублей, проверят бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, находящегося под стражей по обвинению в растрате в особо крупном размере.