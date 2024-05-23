Минфин согласился не повышать ставку НДС

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов поддерживает предложение депутатов Государственной думы и бизнеса не повышать ставку НДС.

"В нынешних условиях это (повышение ставки НДС) может повлиять на увеличение инфляции", – сообщил Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме по совершенствованию налоговой системы.

По его мнению, что российским регионам и муниципалитетам надо дать больше полномочий по налогообложению "дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом".

Дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ, отметил глава Минфина, будут направлены на решение социальных задач.

"Все средства пойдут на социальные цели.., поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги", – подчеркнул Силуанов.

Он также рассказал, что ведомство предложит разумную прогрессию по НДФЛ, чтобы налоговая система России была конкурентоспособна, пишет Смотрим.