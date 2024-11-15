Минэнерго РФ предложило запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов

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Министерство энергетики России предложило запретить работу майнеров криптовалют в некоторых регионах с декабря 2024 года. Об этом 15 ноября сообщили в аппарате вице-премьера Александра Новака.

«Да, есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября», — передает ТАСС сообщение аппарата вице-премьера.

Как отметили в Минэнерго, установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении некоторых российских регионов является целесообразным в связи с критичными режимно-балансовыми параметрами и территорией с ценой субсидий на электроэнергию в период вероятного дефицита.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что правительство вправе устанавливать запреты майнинга на отдельных территориях. Эти решения принимаются правкомиссией на основании предложений Минэнерго и глав регионов.

О планах запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов ранее написала газета «Коммерсант», ссылаясь на материалы правкомиссии по развитию электроэнергетики. По данным издания, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года предлагается ввести запрет в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Запрет также может быть введен в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР, пишут "Известия".