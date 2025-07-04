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Матерям с десятью и более детьми расширят соцпакет

4 июля 2025 09:19
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матерям с десятью и более детьми расширят соцпакет

В России нашли способ расширить соцпакет многодетным матерям. Они должны получать такую же поддержку, как Герои Труда, сообщил на заседании правительства 3 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как объяснили эксперты URA.RU, это повысит рождаемость и улучшит отношение к многодетным семьям.

В начале заседания председатель правительства РФ заявил, что необходимо повышать социальную защиту женщин, обладающих званием «Мать-героиня», а именно тех, которые родили и воспитывают не менее десятерых детей. В связи с этим в правительстве разработали законопроект, распространяющий на них все льготы и выплаты, которые предусмотрены для Героев Труда.

«Женщинам с таким высоким званием мы предложили льготы по внеочередному оказанию медпомощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Закрепили за ними право и на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. А с учетом региональных норм предложили первоочередное обеспечение стройматериалами, что должно помочь семьям улучшить жилищные условия», — рассказал Мишустин.

 

 

Премьер-министр добавил, что у матерей-героинь появятся дополнительные возможности для трудоустройства, а также бесплатного профессионального обучения или переобучения по нацпроекту «Кадры». «Еще многодетные мамы смогут отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, размер которой превышает 72 тысячи рублей. Раз в год она будет индексироваться», — сказал премьер, отметив, что эти меры соцподдержки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Поднимая тему дополнительных гарантий матерям, которые уже вышли на пенсию, Михаил Мишустин добавил, что им будут ежемесячно выплачивать по 36,5 тысячи рублей. «При этом они смогут получить суммы обеспечения и за текущий год в первом полугодии 2026 года», — пояснил он.

Кроме того, в России меняется подход и к формированию страхового стажа для многодетных. «Сейчас в него засчитывают полтора года ухода за малышом одним из родителей, но не более шести лет в целом. Эту норму скорректировали: в страховом стаже мамы или папы будут учитывать период присмотра за каждым ребенком без ограничения», — объяснил Мишустин.

Новые меры соцподдержки многодетных семей направлены на стимулирование рождаемости в стране. Ведь на данный момент ее уровень рекордно низок. По данным Росстата, в 2024 году в России родились 1,222 млн детей. Это самый низкий показатель с начала 1990-х. Для сравнения: в 2023 году — 1,264 млн.

Теги: Акценты

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