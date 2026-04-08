«М.Видео» может закрыть 20–30% магазинов в 2026 году

«М.Видео» может закрыть 20–30% магазинов в России в 2026 г. Об этом заявила «РИА Недвижимости» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Она указала, что сегмент бытовой техники сталкивается с давлением в первую очередь из-за онлайн-платформ с их ценовой диспозицией. Интернет-площадки систематически предлагают более низкую стоимость, и офлайн-точки становятся менее конкурентными и экономически неэффективными. Хакбердиева рассказала о планах «М.Видео» сократить физическую розницу. Всего в РФ работает более 880 точек сети.

Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова добавила, что закрытия также связаны с переходом «М.Видео» в другой формат. В точках сети появляется одежда, и «М.Видео» становится не только магазином техники, а маркетплейсом по продаже самой разной продукции. По ее словам, здесь совпал сразу ряд факторов.

В пресс-службе «М.Видео» «Ведомостям» заявили, что в течение 2025 г. компания как открывала новые магазины, так и продолжила программу закрытия неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели. Такого же подхода планируется придерживаться в 2026 г.

20 января «М.Видео» сообщило, что оборот маркетплейса компании за 2025 г. составил 14,1 млрд руб. В IV квартале оборот площадки достиг 6,6 млрд руб. Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук назвал среди самых быстрорастущих категорий за год портативную акустику, стиральные машины и холодильники. Существенную положительную динамику показали музыкальное оборудование и инструменты, товары для автомобилей и плиты.