Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса

29 октября 2025 09:59
121
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса

Музыкальные лейблы и Союз дикторов предложили расширить законопроект о синтезированных голосах, введя компенсации за любое использование голоса, изображения или других признаков личности без разрешения владельца. Как выяснил «Ъ», соответствующие поправки направлены в комитеты Госдумы и Совфеда.

Инициатива предполагает механизм компенсаций, аналогичный защите интеллектуальной собственности. «В отсутствие прямого упоминания охраняемого блага суды не идут на его защиту»,— пояснил гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

Граждане также получат право отзывать ранее выданное согласие на использование своего образа или голоса. Эксперты называют поправки взвешенными, отмечая, что расчет компенсаций будет более прозрачным по сравнению с моральным вредом.

На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
327
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
946
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
341
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
303
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
579
