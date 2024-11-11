ЛДПР предложила ужесточить порядок аренды жилья для мигрантов

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ЛДПР представила правительству пакет законопроектов, которые обязывают арендодателей предоставлять жилье мигрантам только по договору, при этом максимальный срок аренды не должен превышать одного года, заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

"Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил – штраф! Не платишь собственнику – расторжение договора и выселение", – отметил Слуцкий в Telegram-канале.

ЛДПР получает большое количество жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья, при этом в Москве "мигранты забирают 85% жилья в эконом сегменте", подчеркнул глава ЛДПР. Наказание следует ввести как для мигрантов-нарушителей, так и для арендодателей, которые способствуют появлению "резиновых квартир".

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который ограничивает право трудовых мигрантов без российского гражданства на перевозку семей в Россию. Речь идет о низкоквалифицированных мигрантах, которые приезжают в Россию на основании трудового договора или патента и не имеют законных оснований для проживания в стране, пишет Смотрим.