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Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года

15 января 2025 09:08
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Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года

За 10 лет Крым посетило более 20 млн туристов, а Севастополь — около 2 млн. Об этом 14 января заявил президент РФ Владимир Путин.

«Качественно обновляется туристическая инфраструктура. С 2014 по 2024 год Крым посетило более 20 млн человек, а Севастополь — около 2 млн туристов», — сказал глава государства на совещании по Крыму и Севастополю.

Президент указал на важность сохранения и дальнейшего благоустройства культурных и исторических памятников и привел в качестве примеров такой работы историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический и соборную мечеть в Симферополе. Кроме того, в Севастополе строится музейный и театральный образовательный комплекс, добавил он.

Путин также перечислил предстоящие задачи в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма.

«Планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. Федеральное финансирование предполагается в объеме свыше 316 млрд рублей», — уточнил Путин, пишут "Известия"

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